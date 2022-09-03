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Окупанти з артилерії обстріляли Чернігівщину – понад 50 вибухів

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Окупанти з артилерії обстріляли Чернігівщину – понад 50 вибухів

Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Сьогодні, 3 вересня, росіяни із артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

"Нарахували понад 50 вибухів. Жертви серед цивільного населення відсутні, пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі. Також сьогодні обстріляна територія біля села Кам’янська Слобода Новгород-Сіверської громади", - зазначив він.

Нагадаємо, у результаті ворожих обстрілів на Дніпропетровщині загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей постраждали.

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