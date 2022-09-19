Окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровщину: поранено жінку, що їхала на велосипеді

У понеділок, 19 вересня, Росія знову обстріляла Дніпропетровщину.

Росіяни завдали ударів по Зеленодольській громаді. Ворог застосував проти мирного населеного пункту важку артилерію. Масштаби руйнувань уточнюються.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Внаслідок російської атаки поранено 58-річну жінку. Вона їхала дорогою на велосипеді, коли туди прилетіли російські снаряди. Потерпіла мешканка опинилпся у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

До слова, у ніч проти 19 серпня росіяни накрили "Градами" та важкою артилерією Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапили дві громади району: Нікопольська і Марганецька.

Нагадаємо, розпочалась 208 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.

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