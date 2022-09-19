Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровщину: поранено жінку, що їхала на велосипеді

Дата публікації
Перегляди
131
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровщину: поранено жінку, що їхала на велосипеді

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

У понеділок, 19 вересня, Росія знову обстріляла Дніпропетровщину.

Росіяни завдали ударів по Зеленодольській громаді. Ворог застосував проти мирного населеного пункту важку артилерію. Масштаби руйнувань уточнюються.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Внаслідок російської атаки поранено 58-річну жінку. Вона їхала дорогою на велосипеді, коли туди прилетіли російські снаряди. Потерпіла мешканка опинилпся у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. 

До слова, у ніч проти 19 серпня росіяни накрили "Градами" та важкою артилерією Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапили дві громади району: Нікопольська і Марганецька.

Нагадаємо, розпочалась 208 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.

Читайте також:

Війна в прямому ефірі: що відбувається просто зараз на Миколаївщині та Донбасі

Війна в прямому ефірі: що відбувається просто зараз на Миколаївщині та Донбасі

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
131
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація