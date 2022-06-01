Окупанти з артилерії обстріляли два населені пункти у Сумській області - Генштаб

Окупанти з артилерії обстріляли два населені пункти у Сумській області - Генштаб

Окупанти протягом доби вкотре обстріляли Сумську область.

Під артилерійський обстріл потрапили населені пункти Білопілля та Стукалівка.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"З території Курської області (Росія - ред.) ворог обстріляв з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що на Сіверському напрямку загалом окупанти активних дій не проводилив, ознак створення ударних угруповань немає. Проте аби продемонструвати свою присутність та скувати дії підрозділів Сил оборони росіяни продовжують утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил Росії.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна потребує зброї для ефективного захисту у війні з Росією та початку контрнаступу. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну всім необхідним для цього.

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