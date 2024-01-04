Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь: без світла майже 1,5 тисячі родин, є постраждалі

Пошкодження отримали чотири приватні будинки, три господарські споруди та лінія електропередач.

Російські окупанти вчергове обстріляли Нікопольщину. Артснаряди поцілили по райцентру. Внаслідок чого поранення отримали місцеві мешканці.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

Як стало відомо, окупанти завдали артудару по районному центру. Пошкодження отримали чотири приватні будинки, три господарські споруди та лінія електропередач. Без світла залишилися майже 1,5 тисячі родин.

“Через вранішній артобстріл у Нікополі постраждали двоє чоловіків. Обидва мають поранення ніг. Відомо, що один з них – “важкий”. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Наслідки атаки уточнюємо”, - розповів Сергій Лисак.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині росіяни пошкодили під час атаки багатоповерхівку та газопровід.

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