Окупанти з артилерії обстріляли Попасну та Комишуваху: на низці вулиць спалахнули будинки

Окупанти з артилерії обстріляли Попасну та Комишуваху: на низці вулиць спалахнули будинки

ДСНС рятує постраждалих.

В ніч проти 7 березня окупанти з артилерії обстріляли Попасну та Комишуваху - обстріл російська армія розпочала приблизно о 20:50 6 березня.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Учора зранку вони намагалися увірватися у Сєвєродонецьк зі Старобільського напрямку, але зазнали болючої поразки. Збройні сили України завдали росіянам численних втрат особового складу, знищено військову техніку. Втім, увечері вже з іншого напрямку армія рф знову відкрила вогонь по житлових кварталах Луганщини – у Попасній та Комишувасі", – зазначив Гайдай.

Унаслідок ворожих обстрілів сталися загоряння житлових будинків по вул. Космічна в Комишувасі, вул. Леваневського, Лугова, Стеклозаводська, Міронівська, Клубна, пров. Деповський у Попасній.

"Бійці ДСНС впоралися з полум’ям. Там, де сталися обрушення житлових будинків, людей евакуювали з під завалів, надали допомогу та перевезли до бомбосховищ", – додав Сергій Гайдай.

Щодо інших населених пунктів безпекова ситуація залишається без змін.

Також нагадаємо, що вчора на Луганському напрямку українські воїни Об'єднаних сил здійснили кілька успішних контратак. У підсумку окупанти втратили близько 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи.

Щодо стану відновлення інфраструктури Сергій Гайдай зауважив: у Сєвєродонецьку без газу залишаються прилеглі селища та 60 багатоповерхівок і приватних будинків міста, без електрики – 13 кварталів нових районів міста та селища. Ремонти тривають.