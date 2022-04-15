Окупанти з артилерії обстріляли Запорізьку область: є жертви

Окупанти з артилерії обстріляли Запорізьку область: є жертви

Окупанти планують знімати пропагандистські відео для російського ТБ.

Російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Василівка Запорізької області, у результаті чого є поранені й загиблі.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор. Також путінські армійці знищили продуктовий магазин та пошкодили депо на залізничній станції Таврійськ.

Також читайте На окупованих територіях Запорізької області окупанти викрадають людей

Крім того, окупанти вбили одну людину та поранили 5 мирних жителів.

Також, за інформацією Запорізької ОВА, російська армія планує 15 квітня відправити пропагандистські ЗМІ на територію Василівки, щоб створювати для телебачення Росії фейкові й брехливі матеріали, які мають на меті дискредитувати ЗСУ.

"Але за все прийдеться відповісти. За кожне життя!", — наголосив Іван Арєф'єв.

Нагадаємо, російські війська 15 квітня атакували село Сеньківка, що в Чернігівській області.

Читайте також: