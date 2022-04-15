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Окупанти з артилерії обстріляли Запорізьку область: є жертви

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Окупанти з артилерії обстріляли Запорізьку область: є жертви

uk.wikipedia.org

Окупанти планують знімати пропагандистські відео для російського ТБ.

Російські окупанти завдали артилерійського удару по місту Василівка Запорізької області, у результаті чого є поранені й загиблі.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор. Також путінські армійці знищили продуктовий магазин та пошкодили депо на залізничній станції Таврійськ.

Крім того, окупанти вбили одну людину та поранили 5 мирних жителів.

Також, за інформацією Запорізької ОВА, російська армія планує 15 квітня відправити пропагандистські ЗМІ на територію Василівки, щоб створювати для телебачення Росії фейкові й брехливі матеріали, які мають на меті дискредитувати ЗСУ.

"Але за все прийдеться відповісти. За кожне життя!", — наголосив Іван Арєф'єв.

Нагадаємо, російські війська 15 квітня атакували село Сеньківка, що в Чернігівській області.

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