Окупанти з артилерії обстріляли житлові будинки Запорізької області: що відомо (фото)

Російські окупанти в ніч проти 17 січня обстріляли цивільну інфраструктуру Біленьківської громади Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

За його даними, ворог з артилерії вдарив по сектору приватної житлової забудови. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав.

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"Цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі. На щастя, усі люди залишились цілі", - уточнив Старух.

Керівник області наголосив, що окупанти активізували дії, спрямовані на терор мирних громадян. Протягом минулої доби кількість обстрілів Запорізької області військами РФ зросла до 130. Надійшло повідомлення про руйнування 64 житлових будівель та об’єктів цивільної інфраструктури.

"Зберігаємо пильність. Укріплюємо тил. Допомагаємо армії", - підсумував він.

Тим часом уночі у Херсоні пролунали вибухи.

Як повідомлялося, у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що зокрема на Запорізькому напрямку війська РФ продовжують оборонятися.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна піде в контрнаступ, зокрема й на Запорізькому напрямку, щойно в ЗСУ сформують відповідне угруповання.

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