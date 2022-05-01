Окупанти з артилерії обстріляли Золочів на Харківщині: загинув чоловік

Окупанти з артилерії обстріляли Золочів на Харківщині: загинув чоловік

Артилерія окупантів вдарила по селищу Золочів. Чоловік, в будинок якого влучив снаряд, загинув.

Внаслідок чергового російського артилерійського обстрілу селища Золочів 1 травня загинув чоловік — снаряд потрапив у його будинок.

Про це розповів голова громади Віктор Коваленко, пише Суспільне.

"Пряме влучання у будинок. Загинув чоловік 1951 року народження, який був всередині. Всього зруйновані чотири будинки, шість пошкоджені. Також зачепило храм Вознесіння Господнього", — сказав він.

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За словами Коваленка, артилерія окупантів вдарила по селищу близько 18:00.

Нагадаємо, що 1 травня 2022 року близько 11:30 російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Богодухівської територіальної громади на Харківщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці.

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