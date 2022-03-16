Окупанти з артилерії розстріляли автоколону маріупольців, які прямували до Запоріжжя (фото, відео)

Внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочаласяпожежа.

Російські окупаційні війська завдали удару по автоколоні з біженцями, які прямували з Маріуполя до Запоріжжя.

Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Сьогодні, 16 березня близько 16 години в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя", - зазначив він.

Старух додав, що на щастя загиблих немає. Наразі відомо про 5 поранених, з них одна дитина у важкому стані.

"Нині постраждалій дитині роблять складну операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охмадит" - повідомив голова Запорізької ОДА.

Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, сьогодні, близько 15.30, російськими окупантами-нелюдами була обстріляна з РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя.

"За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточняється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 16 березня від рук росіян загинули вже 103 дитини.

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