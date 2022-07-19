Окупанти з авіації і "Градів" накрили вогнем дев'ять населених пунктів на Донеччині (фото)

Окупанти держави-терористки накрили вогнем дев'ять населених пунктів. Це - міста Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове, селище Нью-Йорк, села Іванівське та Покровське. Є загиблі та поранені мирні жителі.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Росіяни били по житловим кварталам. Вгаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти: 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма, технікум. Російські війська гатили з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ "Град" і "Ураган".

Фото: Національна поліція України

Зазначається, що відкрито кримінальні провадження за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

Як повідомлялося, армія Російської Федерації продовжує вбивати мирних мешканів у Донецькій області. Протягом минулої доби, 18 липня, росіяни вбили одного жителя Авдіївки. Внаслідок ворожих атак дві людини отримали поранення: одна людина потерпіла в Авдіївці, а одна - у Соледарі.

Читайте також: