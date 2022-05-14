Окупанти з авіації обстрілюють Врубівку на Луганщині - Гайдай

Сьогодні із селища вдалося евакуювати вісім осіб, троє з яких – діти.
На Луганщині тривають інтенсивні бої. Окупанти продовжують обстрілювати деякі території з авіації, зокрема Врубівку.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, у Врубівці, що у Попаснянській громаді, ситуація вкрай гостра.
"Росіяни руйнують будинки щодня. Стріляють системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію. Майже на кожній вулиці є значні пошкодження. Але там все ще залишаються люди. Вони хочуть евакуюватися. І коли з'являється можливість вивезти їх безпечно, ми це робимо. Сьогодні врятували вісьмох, з яких троє – діти", - зазначив він.
Нагадаємо, російські окупанти силоміць депортують мешканців Попасної до "ЛНР".
Читайте також:
- У палатах по 40 ліжок: до Севастополя звозять вбитих і поранених окупантів з острова Зміїний
- Батальйон окупантів відмовився йти у наступ: Гайдай розповів про бої з армією РФ
- Російські окупанти продовжують наступати на Рубіжне, місто під постійним вогнем