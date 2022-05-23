Окупанти з автоматами увірвалися до квартири працівника Запорізької АЕС та відкрили по ньому вогонь

Російські окупанти увірвалися до квартири працівника одного з підрозділів Запорізької АЕС Сергія Швеця.
Інцидент трапився 23 травня. Окупанти з автоматами в руках без пояснень відкрили по ньому вогонь.
Про це написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов на своїй сторінці в Telegram.
За його словами, чоловік отримав численні важкі поранення. Зараз лікарі намагаються урятувати йому життя.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій Херсонщині військові РФ масово та жорстоко ґвалтують дітей на очах у батьків. Росія використовує зґвалтування та сексуальне насильство в інших формах як тактику ведення війни, систематично, повсюдно і з приголомшливою жорстокістю.
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