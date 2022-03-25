Окупанти з безпілотника обстріляли будинки в Дергачах і запустили ракети по аеропорту в Харкові (фото)

Окупанти з безпілотника обстріляли будинки в Дергачах і запустили ракети по аеропорту в Харкові (фото)

У Дергачах один мирний житель загинув через обстріли окупантів.

У Харківській області тривають обстріли російською армією об’єктів цивільної інфраструктури. У ніч проти 25 березня окупанти обстріляли термінал аеропорту.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За минулу добу російські окупанти завдали 55 ударів по області. ЗСУ зафіксували підвищену активність "Градів", "Урагану" - близько 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв з РСЗВ (реактивна система залпового вогню - ред.) термінал аеропорту Харкова.

Крім того, окупанти обстріляли Дергачі, постраждала цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня. Є постраждалі.

"Наші захисники дають гідну відсіч: знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова. Українці збили 2 ворожі літаки біля Ізюму. Зенітно-ракетні підрозділи, якi стоять в обороні міста-героя Харкова, збили ракету", - йдеться в його повідомленні.

Крім того, окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко, якого захопили окупанти 21 березня, викравши з будинку, досі перебуває у їхньому полоні.

Як повідомили у Дергачівській міській раді, один мирний житель загинув, ще один поранений внаслідок обстрілу центру міста з безпілотника.

"Знову пошкоджено Дергачівський будинок культури. Серйозно постраждали будівлі торговельно-офісного центру "Промінь", відділення "Укрпошти", деякі приватні будинки, а також труба теплотраси. Частина міста залишилася без опалення", — повідомляє міськрада.

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