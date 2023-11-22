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Окупанти з дрона вдарили по "швидкій" у Бериславі: фото

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Окупанти з дрона вдарили по "швидкій" у Бериславі: фото

Удар по "швидкій" у Бериславі / Фото: Херсонська ОДА

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення на півдні. Цього разу під ворожий обстріл потрапила "швидка".

Російські окупанти скинули з дрону вибухівку на автомобіль швидкої допомоги. На щастя, медики не постраждали.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що атака сталася 21 листопада на виїзді з міста Берислав, коли лікарі поверталися з виклику.

"Дивом медики не постраждали", - додали в адміністрації.

Удар по
Удар по "швидкій" у Бериславі / Фото: Херсонська ОДА
Удар по
Удар по "швидкій" у Бериславі / Фото: Херсонська ОДА

Нагадаємо, на Куп'янщині російські окупанти вдарили по автомобілю правоохоронців, які їхали затримувати зрадників. Усі вони дивом врятувалися, вистрибнувши з машини на ходу.

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Дата публікації
Перегляди
426
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