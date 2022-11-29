Окупанти з "Градів" атакували житловий сектор у Лимані: загинула людина

Троє поранених.
У вівторок, 29 листопада, російська армія атакувала Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За його словами, окупанти завдали удару з РСЗВ "Град" по житловому сектору.
"Одна людина загинула, троє - поранені. Їм надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні Тимошенка.
Нагадаємо, окупанти не шкодують людей та техніки, аби тільки захопити Бахмут Донецької області. Місто цілодобово оповите стовпами диму після розривів важких снарядів, а на околицях точаться запеклі стрілецькі бої. Міни, ракети та снаряди вибухають навколо Бахмута та у самому місті щодоби.
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