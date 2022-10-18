Окупанти з "Градів" і артилерії обстріяли Дніпропетровщину, над областю збили дрон-камікадзе - ОВА

Люди внаслідок ворожих атак не постраждали.

У ніч проти 18 жовтня російська армія атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти обстріляли "Градами" та важкою артилерією по Мирівську і Покровську громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Втім, у результаті ворожих обстрілів пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже тисячу родин лишилася без світла та зв’язку, бо понівечена вишка. "Аварійні бригади стануть до роботи щойно мине загроза обстрілів", - наголосив голова ОВА.

За його словами, опівночі військові з повітряного командування "Схід" знищили один ворожий дрон-камікадзе "Shahed -136".

До слова, зранку 18 жовтня, виникла нова загроза атаки на область. О 06:28 було оголошено повітряну тривогу. У Мережі повідомляють про вибух у Кривиму Розі. Над містом піднявся стовп диму.

Нагадаємо, 18 жовтня оголосили масштабну повітряну тривогу у більшості областей, окрім західних та Криму. голова РВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що РФ випустила крилаті ракети Х-101.

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