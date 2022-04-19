Окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли населені пункти Криворізького району: є руйнування

Жертв, на щастя, немає.
У ніч проти 19 квітня російські окупанти із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії масово обстріляли населені пункти Криворізького району.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул.
"Вночі орки масово обстріляли із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та ін. Є руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектора. Жертв немає", - написав він.
Водночас голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резниченко заявив, що ніч у регіоні була тривожною. Окупанти знову обстріляли з "Градів" Зеленодольську громаду. Є руйнування будинків. Людей не зачепило.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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