Окупанти з "ЛДНР" мобілізують дітей: Денісова повідомила про загиблих

Окупанти з "ЛДНР" мобілізують дітей: Денісова повідомила про загиблих

Вона наголосила, що такими діями Росія грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією.

Окупаційна так звана влада "ЛДНР" проводить мобілізацію до лав незаконних збройних формувань дітей, які брали участь у "патріотичних клубах".

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Цю інформацію надали партнерські правозахисні організації, що працюють в ОРДЛО. За їхніми даними, окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів віком від 16 років.

"Серед підлітків вже є загиблі, зокрема Іван Шифман – учасник так званого військово-патріотичного спортивного клубу "Наследники победы" Територіального штабу м. Комсомольське ГО "Військово-патріотичного руху "Молода гвардія-Юнармія", – йдеться у повідомленні Денісової.

Вона наголосила, що такими діями Росія грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дітей в Україні", – закликала омбудсменка.

Нагадаємо, 15 квітня в українській розвідці повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу зірвано план примусової "мобілізації".

Росія примусово мобілізовує жителів ОРДЛО

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