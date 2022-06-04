Окупанти з літака та мінометів б’ють по Сумській і Чернігівській областях (фото)

Окупанти з літака та мінометів б’ють по Сумській і Чернігівській областях (фото)

Російські окупанти протягом 4 червня кілька разів обстріляли та завдали ударів по населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. Найбільше дісталося Новгород-Сіверському району Чернігівської області, по якому ворог випустив 19 мін.

Окрім того, російський літак випустив шість ракет по прикордонній території Сумської області.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

"Пообіді ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив 6 пусків ракетами по прикордонній території Сумщини", – йдеться в дописі.

За три години до цього російський безпілотник скинув два вибухові пристрої у Великописарівському районі Сумської області.

Крім того, окупанти випустили вісім мін по території Шосткинського району Сумської області та ще 19 – по Новгород-Сіверському району Чернігівської області.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що загарбники обстріляли з артилерії село Кам'янська Слобода у Чернігівській області та Старікове й Катеринівку Сумської області.

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