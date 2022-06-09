Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли громаду в Сумській області

Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли громаду в Сумській області

Окупанти країни-терористки Росії продовжують обстрілювати Сумську область.

Напередодні, 8 червня, російська армія обстріляла кілька громад у регіоні. Ввечері загарбники після 21:00 та ближче до 22:00 гатили по Шалигінській громаді.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

З території держави-терористки Росії спочатку був мінометний обстріл громади. Зафіксовано 14 вибухів. Пізніше ворог відкрив артилерійський вогонь по цим же територіям.

Постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає, - наголосив Живицький.

До слова, протягом минулої доби окупанти стріляли по Есманській, Середино-Будській, Краснопільській, Хотінській та Юнаківській громадах.

Нагадаємо, розпочалася 106 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зокрема, окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ і наступають на Слов'янськ. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 9 червня.

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