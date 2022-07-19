Окупанти з мінометів знову обстріляли Сумську область: поранено одну людину

Під ворожим вогнем опинилися дві громади регіону.
Російські окупанти не припиняють обстрілювати громади Сумської області.
Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, внаслідок ворожої атаки поранено одну людину.
"О пів на десяту вечора вчора (ред. - 18 липня) розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Було 5 прильотів, поранена одна людина. Від пів на другу і майже до третьої ночі по Краснопільській громаді росіяни вели обстріл з міномету, 16 прильотів. Постраждалих немає", - написав він.
Варто зазначити, що російські загарбники майже щодня накривають вогнем прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей з території Росії.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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