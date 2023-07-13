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Окупанти з новою силою атакували Херсонщину: влада повідомила трагічні новини

Окупанти з новою силою атакували Херсонщину: влада повідомила трагічні новини

Окупанти обстріляли Херсон / Фото: Associated Press

Росіяни випустили 487 снарядів.

Упродовж 12 липня армія РФ з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, гранатометів та безпілотників 76 разів обстріляла Херсонську область. Випустила по її території 487 снарядів, по Херсону — 33.

Про це в Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію дві людини загинули, ще троє — поранені", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку протягом доби армія РФ з артилерії обстріляла Шляхове, Тягинку, Ромашкове, Софіївку, Станіслав та Херсон.

Нагадаємо, у вівторок, 11 липня, російські війська обстріляли житлові квартали Херсона. Попередньо, двоє людей отримали поранення, один із них - в тяжкому стані.

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