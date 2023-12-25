Окупанти з новою силою вгатили по Херсону: є жертви

За минулу добу Росія здійснила 71 обстріл Херсонщини, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - шість дронів типу "Shahed".

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію загинула людина, ще двоє осіб дістали поранення.

"По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу у Херсоні", - написав він.

Нагадаємо:

Росіяни вночі проти 24 грудня обстріляли центральну частину Херсона. Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли.

"Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо – саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях. Від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки", - зазначив він.

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