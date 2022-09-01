Окупанти від п'ятої ранку стріляють по Енергодару: є постраждалі, влучили в цивільні об'єкти

Російська армія влучила в цивільні об'єкти.
Російські окупанти від п'ятої ранку, вже майже три години, постійно обстрілюють Енергодар у Запорізькій області з мінометів.
Про це 1 вересня повідомив міський голова Дмитро Орлов.
"Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо", - написав він.
Мешканців окупованого міста просять залишатися вдома і дотримуватись правила двох стін.
Нагадаємо, у середу, 31 серпня, до Запоріжжя прибули фахівці Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ). Найближчим часом фахівці планують відвідати Запорізьку АЕС. Їхній візит на окуповану росіянами станцію триватиме кілька днів. У разі потреби місія може бути продовжена.
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