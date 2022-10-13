Окупанти з початку жовтня вивезли з Херсону близько 170 українських дітей - Генштаб

Російські окупанти продовжують вивозити українських дітей з тимчасово зайнятих територій. З початку жовтня росіяни з Херсону вивезли близько 170 неповнолітніх.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Представники приватних військових компаній ворога продовжують вербувати ув’язнених для війни на території нашої країни. За наявною інформацією, 11-12 жовтня, у виправній колонії №16 міста Салават республіки Башкортостан, було завербовано 385 в’язнів”, - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що після нічного обстрілу в Миколаєві в багатоповерхівці загинуло 3 людей, ще 4 — під завалами.

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