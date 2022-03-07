Окупанти з повітря атакували Житомирську область: є руйнування та жертви - фото

Окупанти з повітря атакували Житомирську область: є руйнування та жертви - фото

Росіяни обстріляли Коростень, Овруч та Малин.

У Житомирській області російські окупанти завдали авіаударів по містах Коростень, Овруч та Малин, зруйнувавши будівлі, зокрема, школи, авто. Також є загиблі та постраждалі люди.

Про це інформує ДСНС.

Зазначається, що окупанти скоїли напад увечері 6 березня близько 21:00. У результаті авіаударів у Малині зруйновано двоповерхову будівлю, а також знищено три легкових авто.

Попередньо, за даними ДСНС, загинула 1 особа та постраждало - троє. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна 13 ДПРЧ, жертв та постраждалих від особового складу, на щастя, немає.

Обстрілявши Овруч, окупанти зруйнували двоповерхову будівлю центру зайнятості. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в трьох п’ятиповерхових багатоквартирних житлових будинках. За попередніми даними рятувальників, постраждала одна особа.

У Коростені ворог пошкодив вікна в будівлі ЗОШ №2. Попередньо, постраждала одна людина.