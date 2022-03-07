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Окупанти з повітря атакували Житомирську область: є руйнування та жертви - фото

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Окупанти з повітря атакували Житомирську область: є руйнування та жертви - фото

Росіяни обстріляли Коростень, Овруч та Малин.

У Житомирській області російські окупанти завдали авіаударів по містах Коростень, Овруч та Малин, зруйнувавши будівлі, зокрема, школи, авто. Також є загиблі та постраждалі люди.

Про це інформує ДСНС.

Зазначається, що окупанти скоїли напад увечері 6 березня близько 21:00. У результаті авіаударів у Малині зруйновано двоповерхову будівлю, а також знищено три легкових авто.

Попередньо, за даними ДСНС, загинула 1 особа та постраждало - троє. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна 13 ДПРЧ, жертв та постраждалих від особового складу, на щастя, немає.

Обстрілявши Овруч, окупанти зруйнували двоповерхову будівлю центру зайнятості.  Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в трьох п’ятиповерхових багатоквартирних житлових будинках.  За попередніми даними рятувальників, постраждала одна особа.  

У Коростені ворог пошкодив вікна в будівлі ЗОШ №2. Попередньо, постраждала одна людина.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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