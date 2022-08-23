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Окупанти з ракет і "Ураганів" обстріляли 11 населених пунктів Донеччини (фото)

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© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. 

Протягом минулої доби армія агресорки Росії завдала ударів по 11 населених пунктах регіну. Росіяни атакували міста Бахмут, Авдіївка, Гірник, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр,  села Костянтинопіль,  Кліщіївка, Максимільянівка, Зайцеве, Сокіл.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції. 

Російські війська вдарили по мирних населених пунках ракетами, "Ураганами", ЗРК "С-300" та артилерією.  Внаслдок ворожих атак зруйновано і пошкоджено 28 цивільних об’єктів: 16 житлових будинків, склад із зерном, коксохімічний завод, гаражі. 

До слова, голова ОВА Павло Кириленко повідомив, що протягом доби росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини. Загинув житель Соледара. Крім того, семеро людей отримали поранення.

Поліцейські зібрали докази кожного воєнного злочину росії. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Як повідомлялося, розпочалася 181 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти штурмують на 3-х напрямках на Донеччині. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 23 серпня.

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Дата публікації
Перегляди
1226
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