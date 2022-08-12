Окупанти з різних боків безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів на Луганщині

Росіяни упевнені в результатах псевдореферендуму, який ще не відбувся, але ще досі не можуть дотиснути Луганщину, не кажучи вже про Донеччину.

Свою турботу про населення загарбники демонструють безоплатним хлібом, гарячими обідами, які роздаватимуть сьогодні в Сєвєродонецьку, та можливістю прийняти душ раз на три місяці.

Про це 12 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Приїжджають якісь високопосадовці, які колись вважали себе президентами рф, обіцяють відремонтувати школи. До речі, більшість з яких була відремонтована за останні три роки у рамках "Великого будівництва" та інших державних програм підтримки. Так хто в цих школах буде вчитися? У тому ж Сєвєродонецьку відбувся випускний – "атестати лнр" отримали п'ять осіб. Росіяни упевнені в результатах псевдореферендуму, який ще не відбувся, хоча ані слова не кажуть про зиму. А навіщо, якщо голосування вони організовують на початку осені?", - заначив він та додав, що окупантам потрібен результат, а не майбутнє людей.

Гайдай наголосив, що систему опалення, котельні в окупованих містах ніхто не готує. Як у них там кажуть "Ваши ожидания – это ваши проблемы". Саме це вони і заявлять жителям Луганщини, але пізніше, коли ті почнуть мерзнути.

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Втім, саме так можна охарактеризувати й ситуацію на фронті, додав очільник області.

"Очікували господарювати в Україні через три дні, однак вже майже півроку застрягли на Луганщині, нескореному Донбасі. Їх запевняли, що на них тут чекають. Хто? Десятки колаборантів, які тримаються за свої посади або мріяли про підвищення? Так і вони поступово гинуть, як от у Старобільську, де підірвали авто із так званим "начальником МРЭО". 90% населення великих міст евакуювалося з Луганщини. 90% – це вище за показники найуспішніших референдумів", - зазначив Гайдай.

Відносно ситуації на фронті - сьогодні, 12 серпня, вночі ворог здійснив ракетний удар, сім разів обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії, двічі до штурмових дій долучав танкові підрозділи. Протягом 11 серпня вісім разів росіяни атакували із повітря. Із різних боків намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів, вкотре штурмували Верхньокам'янське, але знов відійшли на попередньо зайняті позиції.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 170-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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