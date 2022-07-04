Окупанти з Росії щільно обстрілюють прикордоння Сумської області: є поранені, багато руйнувань (фото)

Окупанти з Росії щільно обстрілюють прикордоння Сумської області: є поранені, багато руйнувань (фото)

Окупанти продовжують тероризувати мешканців прикордоння України, обстрілюючи регіони з території Росії.

Протягом 3 липня під обстрілами росіян були різні населені пункти Сумщини.

Про це повідомляють у МВС.

Так, загарбники гатили з САУ та мінометів по Білопільській громаді. Загалом зафіксовано понад 70 прильотів.

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А увечері окупанти майже 30 хвилин обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії у цій громаді приміщення психоневрологічного інтернату, в якому перебували як персонал, так і пацієнти.

Внаслідок атаки троє пацієнтів отримали поранення. Також зазнали різного ступеню ушкоджень адміністративний корпус, гуртожиток та їдальня закладу.

По Хотінській громаді було здійснено біля півсотні пострілів з мінометів.

Зноб-Новгородська територіальна громада була обстріляна росіянами із тяжкої артилерії, використовувались фосфорні та флешетні снаряди калібру 120 та 152 мм. Усього прикордонники зафіксували більше 120 вибухів.

Шалигінську та Новослобідську громади ворог зі своєї території обстріляв тричі за добу. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура та житловий будинок.

Нагадаємо, російський опозиціонер розповів, що може зупинити диктатора Кремля.

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