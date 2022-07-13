Окупанти з РСЗВ та мінометів обстріляли чотири громади Сумської області

Російські війська протягом 13 липня обстріляли чотири громади Сумської області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає.

Окупанти вели обстріли з реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Мережі.

"Опівдні росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів. За годину – ще 20 прильотів. Після 13 години почався мінометний обстріл Краснопільської громади. 19 прильотів", – йдеться у повідомленні очільника області.

Він додав, що після 14:00 у Шалигінській громаді було шість мінометних вибухів.

Постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що в Сумській області загарбники вели повітряну розвідку безпілотниками поблизу Заруцького, Шалигиного та Старикового. Окрім того, війська РФ з мінометів обстріляли райони населених пунктів Вовківка, Волфине та Покровка.

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