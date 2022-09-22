Окупанти з танків і артилерії обстріляли Авдіївку, а по Краматорську вдарили ракетами - ОВА

Росіяни продовжують стріляти по всій лінії фронту на Донеччині.
Ввечері 21 вересня росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Краматорську, а також обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв у Часовому Ярі.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко,
У Мар’їнській громаді зафіксовано обстріли по Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Костянтинівці. В Очеретинській – по околицях Очеретиного, Кераміка та Новокалинового. Обійшлося без постраждалих. У Світлодарській громаді гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ.
Окупанти у ніч проти 22 вересня завдавали ударів по Авдіївці. Крім того, місто обстріляли ще й зранку 22 вересня. Центр Авдіївки окупанти атакували з артилерії, а стару частину - з танків.
У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджено внаслідок врожих обстрілів два будинки.
У Бахмутській громаді окупанти вдарили по приватному сектору Бахмута та Хромовому. Двоє мешканців отримали поранення. Крім того, пошкоджено шість будинків.
Нагадаємо, за добу на Донеччині через російські обстріли було вбито п'ять мирних жителів. Крім того, 12 людей зазнали поранень.
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