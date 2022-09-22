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Окупанти з танків і артилерії обстріляли Авдіївку, а по Краматорську вдарили ракетами - ОВА

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238
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© facebook/Павло Кириленко
© Павло Кириленко/Facebook
© Павло Кириленко/Facebook
© Павло Кириленко/Facebook
© Павло Кириленко/Facebook
© Павло Кириленко/Facebook

Росіяни продовжують стріляти по всій лінії фронту на Донеччині.

Ввечері 21 вересня росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Краматорську, а також обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв у Часовому Ярі.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, 

У Мар’їнській громаді зафіксовано обстріли по Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Костянтинівці. В Очеретинській – по околицях Очеретиного, Кераміка та Новокалинового. Обійшлося без постраждалих. У Світлодарській громаді гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ.

Окупанти у ніч проти 22 вересня завдавали ударів по Авдіївці. Крім того, місто обстріляли ще й зранку 22 вересня. Центр Авдіївки окупанти атакували з артилерії, а стару частину - з танків.

У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджено внаслідок врожих обстрілів два будинки.

У Бахмутській громаді окупанти вдарили по приватному сектору Бахмута та Хромовому. Двоє мешканців отримали поранення. Крім того, пошкоджено шість будинків. 

© Павло Кириленко/Facebook
Фото: Павло Кириленко/Facebook

Нагадаємо, за добу на Донеччині через російські обстріли було вбито п'ять мирних жителів. Крім того, 12 людей зазнали поранень.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
238
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