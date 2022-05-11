Окупанти з танка обстріляли будинок на Харківщині: троє загиблих

Окупанти з танка обстріляли будинок на Харківщині: троє загиблих

27 березня 2022 року під час окупації села Степанки Харківського району російські військові здійснили обстріл житлового будинку з танка. Внаслідок нього загинуло двоє чоловіків та жінка.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що небайдужі жителі села поховали загиблих на подвір'ї будинку, де вони проживали. Після звільнення села Степанки від російських військ люди одразу повідомили про звірства окупантів до обласної прокуратури.

11 травня 2022 року прокуратура та поліція приїхали до вказаного населеного пункту з метою проведення слідства за фактом умисних вбиств цивільних осіб. Тіла вбитих було ексгумовано та направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування. Вирішується питання щодо визначення підслідності у кримінальному провадженні за СБУ.

Нагадаємо, у Харківській області окупанти не випускають людей на територію, підконтрольну Україні.

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