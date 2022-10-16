Окупанти з території Криму обстріляли Миколаївську область з ракетного комплексу “Бастіон”

На півдні України не припиняються ворожі обстріли, ЗСУ відбили спробу вилазки російської ДРГ.

Упродовж бойового дня 15 жовтня російські окупанти наносили вогневе ураження із застосуванням ракетного озброєння, авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, танків вздовж лінії бойового зіткнення на Південнобузькому напрямку.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Зокрема, ворог атакував Миколаївську область з берегового ракетного комплексу “Бастіон” однією крилатою ракетою типу "Онікс" з тимчасово окупованого Криму. Обійшлося без втрат.

Тривали обстріли портової інфраструктури та акваторії Очакова з міномету 120-го калібру. Втрат серед військових ЗСУ також не зафіксовано.

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Надвечір противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу, до 7 людей, в напрямку деокупованої Трифонівки. В стрілецькому бою, зазнавши втрат, відступив.

На позиції ЗСУ ворог 4 рази спрямовував трійки ударних гелікоптерів та пару штурмовиків.

Протягом дня тривав обстріл майже двадцятьма реактивними снарядами деокупованої частини правого берега Дніпра Херсонщини. Ворог гатив системи залпового вогню “Град” з лівого берега. Втрати та руйнування інфраструктури уточнюються.

Нагадаємо, увечері 15 жовтня російські окупанти знову обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині. Це вже був третій обстріл за добу.

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