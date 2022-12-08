Окупанти з території РФ обстріляли дві громади на Чернігівщині: які наслідки (фото)

Російські окупаційні війська за середу, 7 грудня, обстріляли прикордоння Чернігівської області, випустивши понад 20 мін.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Під ворожим вогнем опинилися Новгород-Сіверська та Сновська громади.

Так, уранці на території Сновської громади розірвалося 3 ворожі міни 120-мм калібру. Вогонь загарбники вели з російського села Чорноземний городок.

Новгород-Сіверську громаду двічі обстрілювали окупанти: росіяни гатили з боку свого населеного пункту Погар. Зранку випустили 3 міни 82-мм калібру, після обіду буде вже зафіксовано 16 прильотів мін 120-мм калібру.

На щастя, минулося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, російські окупанти також обстрілюють розташовані поруч з лінією зіткнення населені пункти Харківщини. Так, минулої доби росіяни вдарили по населених пунктах ракетами С-300.

Крім того, армія РФ вночі 8 грудня вдарила по транспортній базі у Миколаєві. У результаті атаки росіян горіли автобуси.

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