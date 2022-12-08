Окупанти з території РФ обстріляли дві громади на Чернігівщині: які наслідки (фото)

Росіяни гатили з мінометів.
Російські окупаційні війська за середу, 7 грудня, обстріляли прикордоння Чернігівської області, випустивши понад 20 мін.
Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.
Під ворожим вогнем опинилися Новгород-Сіверська та Сновська громади.
Так, уранці на території Сновської громади розірвалося 3 ворожі міни 120-мм калібру. Вогонь загарбники вели з російського села Чорноземний городок.
Новгород-Сіверську громаду двічі обстрілювали окупанти: росіяни гатили з боку свого населеного пункту Погар. Зранку випустили 3 міни 82-мм калібру, після обіду буде вже зафіксовано 16 прильотів мін 120-мм калібру.
На щастя, минулося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, російські окупанти також обстрілюють розташовані поруч з лінією зіткнення населені пункти Харківщини. Так, минулої доби росіяни вдарили по населених пунктах ракетами С-300.
Крім того, армія РФ вночі 8 грудня вдарила по транспортній базі у Миколаєві. У результаті атаки росіян горіли автобуси.
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