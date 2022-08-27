Окупанти з території РФ обстріляли громади на Сумщині та Чернігвщині (фото)

Учора, 26 серпня, від ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Есманьська та Шалигінська громади Сумщини та Семенівська територіальна громада Чернігівщини. Окупанти обстріляли їх із застосуванням стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, мінометів та реактивної артилерії.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Вранці окупаційні вйська з боку російського населеного пункту Сподарюшино накрив територію Великописарівської громади з 82-мм мінометів та "Градів". Пролунало близько пів сотні вибухів.

Протягом доби з території російських Волфіно та Тьоткіно загарбники тричі обстрілювали територію Білопільської громади з мінометів та автоматичних гранатометів. Загалом зафксовано 35 "прильотів".

Після обіду зі Старосілля Росія стрілецькою зброєю обстрілювала територію Краснопільської громади.

З мінометів калібру 120 мм окупанти завдали ударв по території Хотінської, Миропільської, Есманьської та Семенівської громад. На кожну випустили до десятка мін.

Фото: ДПСУ

Шалигінську територіальну громаду росіяни обстрілювали двічі. Спочатку - запалювальними боєприпасами із реактивних систем залпового вогню, а потім гатили зі 120 мм мінометів. Загалом зафіксовано понад 40 "прильотів".

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, розпочалася 185 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти намагалися наступати на кількох напрямках: на Харквському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському. Втім, противник бажаного успіху не досягнув. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу.

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