Окупанти з території РФ обстріляли з мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини

Окупанти з території РФ обстріляли з мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини

Окупанти держави-терористки Росії не припиняють обстрілювати зі своєї території прикордоння Чернігівщини.

Зранку 3 червня росіяни застосували артилерію та міномети у напрямку села Кам’янська Слобода, що у Новгород-Сіверському районі.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

Від 04:42 до 05:15 спостерігачі зафіксували на напрямку села понад 40 вибухів. Російська армія гатила з артилерії калібру 152 мм та міномету калібру 120 мм.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки не має. Крім того, надходила інформація про загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, російські окупанти 2 червня знову обстріляли одну з громад у Сумській області. Мінометний вогонь ворог вів з території РФ. Жертв та руйнувань немає.

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