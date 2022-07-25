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Окупанти з території РФ знову обстріляли Сумську область: під ворожим вогнем опинилася п'ять громад

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Окупанти з території РФ знову обстріляли Сумську область: під ворожим вогнем опинилася п'ять громад

Фото: Державна прикордонна служба України

Ворожі атаки на прикордонні райони України майже не припиняються.

Російські окупанти ввечері 24 липня та у ніч проти 25 липня обстріляли дві громади Сумської області. Загалом вчора під ворожим вогнем опинилася п'ять громад регіону.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вчора ввечері, майже о двадцять другій годині, росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля. 4 прильоти. Без втрат та руйнувань. О пів на другу ночі залпом з установки "Град", 20 прильотів, обстріляли території Краснопільської громади. Інформації про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.

Водночас у Держприкордонслужбі заначили, що ворог продовжує обстрілювати з території РФ прикордоння Сумщини.

Так, вчора, 24 липня, під вогнем російських військ опинилася п'ять громад області:

  • Ворог вдарив реактивними системами залпового вогню по території Есманьської громади, зафіксовано близько 120 вибухів.
  • З РСЗВ "Град" ворог обстріляв територію Краснопільської громади.
  • Охтирську громаду російські війська обстрілювали зі ствольної артилерії, зафіксовано близько півтора десятка вибухів.
  • З боку російського населеного пункту Тьоткіно ворог здійснив обстріл із 120-мм мінометів території Білопільської громади.
  • Росіяни вели вогонь з БТР по території Хотінської громади.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 152-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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