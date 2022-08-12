Окупанти з території Росії масово обстрілюють прикордоння Сумщини та Чернігівщини (фото)

Російські окупанти з території РФ продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Росіяни зі своєї території обстрілюють прикордонні регіони - зокрема Сумщину та Чернігівщину. Під вогнем за останню добу опинилися п’ять населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, росіяни 11 серпня обстріляли території Миколаївської, Білопільської, Новослобідської та Есманьської громад Сумщини, а також Семенівської громади Чернігівщини.

“Вранці противник чотири рази накрив територію Миколаївської громади вогнем з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, загалом зафіксовано близько 60 прильотів. Згодом рашисти в трьох випадках обстріляли територію Білопільської громади з 82-мм мінометів та 122-мм САУ. За результатами обстрілів пошкоджені приватні помешкання одного з населених пунктів громади”, - розповіли в пресслужбі МВС України.

Також там додали, що окупанти випустили по Новослобідській громаді 20 снарядів з РСЗВ “Град”. Внаслідок обстрілу вигоріло поле пшениці.

“Есманьську громаду окупанти тричі за добу обстрілювали із різних видів озброєння, били із мінометів, САУ та РСЗВ. Зафіксовано більше п’яти десятків прильотів. По території Семенівської громади зранку ворог протягом години гатив артилерійськими снарядами”, - наголосили в Міністерстві.

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