Окупанти з "Точки-У" обстріляли Попасну і оголосили "мобілізацію" в Луганську: зведення штабу

Окупанти з "Точки-У" обстріляли Попасну і оголосили "мобілізацію" в Луганську: зведення штабу

У підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків, і атакують на Донбасі. Росіяни не відмовляються від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 11 квітня.

Слобожанщина

На Слобожанському напрямку противник продовжує частково блокувати Харків, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.

В районі Ізюма окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше.

Донбас і Південь

На Донецькому і Таврійському напрямках росіяни намагалися штурмувати Сєверодонецьк, проте успіху не мали. Під час обстрілу Попасної вони застосували тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали.

У Маріуполі противник проводить штурмові дії в окремих районах міста.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. У підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Окуповані території півдня

Окупаційні війська намагаються проводити інформаційно-психологічний вплив на жителів Херсона та області.

Для цього вони розповсюджують інформаційні бюлетені, де наводиться викривлена інформація щодо бойових дій, власне обґрунтування так званої “спеціальної воєнної операції” російських окупантів, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил встановлених в РФ, здійснюють розповсюдження інформації щодо російських телеграм-каналів, в яких поширюється нібито “достовірна” інформація.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців ОРДЛО.

"Мобілізація" в ОРДЛО

Для поповнення втрат підрозділів своїх військ окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації чоловіків до 65 років. Російські військові проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

Разом з тим, у Алчевську, з початком бойових дій, серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні Донецька з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих.

Серед особового складу окупаційних підрозділів в анексованому Криму поширюється інформація, що ЗСУ планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на півострів.

Раніше радник голови МВС Антон Геращенко розповів, що російські окупанти після того, як побачили знівечені трупи своїх військових, не поспішають йти воювати проти України.

Читайте також: