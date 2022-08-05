Окупанти з "Ураганів" обстріляли Харків: стало відомо про жертв та руйнування

Окупанти завдали ракетного обстрілу по Харкову. Внаслідок чого троє людей потрапили до лікарні.

Масований обстріл Харкова. Трьох мирних жителів поранило скалками, які розліталися від касетних боєприпасів. За даними правоохоронців, Салтівський та Шевченківський райони рашисти обстріляли системами “Ураган”. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, магазини та школу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

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Спалахи від снарядів і безперервні вибухи протягом півгодини. Такого сильного обстрілу Харкова не було вже давно.

Екскаватором з землі дістають снаряд “Урагану”. Влучив прямісінько у дитячий майданчик. Поруч лише житлові будинки. Саме по ним і розлетілися сотні уламків.

Пані Юлія пережила чи не настрашнішу ніч у житті, під її вікнами розірвалися одразу два снаряди. А на ранок жінка разом з сусідами вийшла прибирати біля під’їзду наслідки нічних обстрілів.

“Зараз обшиватиму балкон, якщо дощ буде, щоб волога не потрапила”, - каже Юлія.

Пан Юрій лише місяць як втік з родиною з окупації. Виїжджали на машині, але після прильоту російського снаряду вона тепер лише стоятиме у дворі як згадка про життя в неволі.

“Дві дірки в даху, тут лобового немає. Колеса немає, неприємно. Уявіть, якби людина проходила”, - розповідає місцевий мешканець Юрій Головченко.

Від уламків російських снарядів цієї ночі троє людей потрапили до лікарні. Один чоловік і досі у реанімації, стан ще двох - середньої тяжкості.

Нагадаємо, що окупанти вдарили по майданчику біля Запорізької АЕС.

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