Окупанти з ”Ураганів” вшосте за день обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині

Пошкоджені декілька житлових будинків.
Окупанти з "Ураганів" вшосте за сьогодні, 29 квітня, обстріляли Зеленодольську громаду.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
"Під удари "Ураганів" потрапили Велика Костромка та Мала Костромка", - зазначив він.
Резніченко повідомив, що пошкоджені декілька житлових будинків, але жертв немає.
Нагадаємо, у Запорізькій області спостерігається активізація бойових дій з боку росіян.
Читайте також: