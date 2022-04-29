Окупанти з ”Ураганів” вшосте за день обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині

Окупанти з ”Ураганів” вшосте за день обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині

Пошкоджені декілька житлових будинків.

Окупанти з "Ураганів" вшосте за сьогодні, 29 квітня, обстріляли Зеленодольську громаду.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Під удари "Ураганів" потрапили Велика Костромка та Мала Костромка", - зазначив він.

Резніченко повідомив, що пошкоджені декілька житлових будинків, але жертв немає.

Нагадаємо, у Запорізькій області спостерігається активізація бойових дій з боку росіян.

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