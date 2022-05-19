Окупанти з важкої зброї вдарили по Сєвєродонецьку: 12 загиблих та понад 40 поранених

Окупанти з важкої зброї вдарили по Сєвєродонецьку: 12 загиблих та понад 40 поранених

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Сєвєродонецька Луганської області 19 травня загинули 12 людей та ще понад 40 зазнали поранень.

Дані щодо загиблих та постраждалих внаслідок обстрілів ще уточнюються, адже обстежити територію під ударами неможливо.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз. Здебільшого – цілеспрямовані влучання саме по житлових будинках", – йдеться у повідомленні.

"Зараз маємо 12 вбитих та більше 40 сєвєродончан, які отримали поранення, їм надають медичну допомогу", – додав голова Луганської області.

Нагадаємо, 18 травня радник керівника Офісу Президента Олексій Арествоич повідомив, що на дуже складному Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках характер ходу бойових дій як з російського боку, так і українського радикально змінився.

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