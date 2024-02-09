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Окупанти за час повномасштабної війни здійснили 815 хімічних атак проти українських військових

Окупанти за час повномасштабної війни здійснили 815 хімічних атак проти українських військових

Фото: pixabay.com

З них лише за січень 2024 року – 229 випадків.

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення здійснили 815 хімічних атак проти українських військових. 

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, мобільні групи та інші підрозділи Сил оборони зафіксували 815 випадків застосування окупантами боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року – 229 випадків.

“Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.  Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів. У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ.

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