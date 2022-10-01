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Окупанти за день двічі обстріляли зі ствольної артилерії громаду на Сумщині - ОВА

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Окупанти за день двічі обстріляли зі ствольної артилерії громаду на Сумщині - ОВА

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Російська окупаційна армія не припиняє обстрілювати Сумщину. 1 жовтня ворог завдав ударів по Середино-Будській громаді.

Упродовж суботи, 1 жовтня, окупанти двічі обстріляли Середино-Будську міську громаду Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"За день ворог двічі обстрілював територію Середино-Будської громади. Усього 8 прильотів зі ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, втрат і руйнувань немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 жовтня російські війська вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області.

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