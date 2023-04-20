Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину: є поранені та руйнування

Ворог випустив по області 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Російські війська влаштували 60 обстрілів по Херсонщині протягом 19 квітня, а сам Херсон був обстріляний п’ять разів.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі.

"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", – йдеться в заяві.

Голова області уточнив, що окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів області. Поцілили і в будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні. Ворожі снаряди влучили також в амбулаторію у Бериславській міській тергромаді.

Внаслідок цих атак загарбників шестеро людей отримали поранення.

Прокудін також поінформував, що з деокупованої території Херсонщини було евакуйовано 87 людей.

Фото: Telegram-канал Олександра Прокудіна / Окупанти обстріляли автобусний парк у Херсоні

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська очікують на український контрнаступ на півдні. Тож ворог зводить на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини оборонні споруди.

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