Окупанти за добу 66 разів гатили по Харківщині: під обстрілами загинула 7-річна дитина

Під обстрілами окупантів за добу загинули 11 мирних жителів Харківщини.

Російські окупанти у ніч проти 11 квітня обстріляли Харків із "Градів" та "Смерчів" 66 разів.

Про це повідомив голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов у ефірі національного телемарафону вранці 11 квітня.

За його словами, окупанти уночі обстрілювали, зокрема, і житлові квартали, де немає жодної військової чи іншої спеціальної інфраструктури.

"Щодо обстрілів, які у нас були цієї ночі, це біля 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню – "Град" та "Смерч", артилерія, танки. Бої у нас відбулися по Дергачівському напрямку, Золочівський район, можна так назвати. Постраждали знову житлові райони та квартали П’ятихаток, Салтівки, Олексіївки, ХТЗ, Холодної Гори тощо. За вчора ми зафіксували 11 загиблих серед мирного населення, серед них 7-річна дитина. Понад 14 людей зазнали травм і вони госпіталізовані до лікарень", - розповів він.

Синєгубов каже, що найкритичнішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там ведуться активні бойові дії, ворог там несе значних втрат серед авіації, танків, живої сили противника.

"Над Харковом авіації ми не спостерігаємо. Лише подекуди безпілотні летальні апарати в якості розвідників, який один було цієї ночі збито", - зазначив посадовець.

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Щодо евакуації, влада проводить її по Ізюмському напрямку - це місто Лозова і Барвінкове. З Лозової виїхало вже близько 30 тисяч людей, залишається ще стільки ж.

"Якщо ми говоримо про гуманітарні коридори, то їх нам ворог не дозволяє проводити і не погоджує. Ми самостійно довозимо до найближчих населених пунктів, після того волонтерами чи органами місцевого самоврядування розвозимо. Найкритичніше там, де ми звільняємо наші території. Наприклад, вчора ми завершили повністю зачистку населеного пункту Вільхівка. Це по Роганському напрямку. І там ми вже сьогодні плануємо завезти гуманітарний вантаж. Спостерігаємо так само важку ситуацію по Вовчанському напрямку, по Куп’янському. Це ті території, які зараз знаходяться тимчасово під окупантами. І, звичайно, Липецький і Циркунівський напрямки", - підсумував він.

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