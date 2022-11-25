Окупанти за добу лише на Донеччини накрили вогнем 17 населених пунктів: що відомо

На Донеччині правоохоронці фіксують наслідки ворожих обстрілів. Всього протягом доби постраждали 17 населених пунктів.

Російські окупанти за добу завдали по Донеччині 30 ракетних ударів. Правоохоронці фіксують воєнні злочини росіян.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Росіяни обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Слов’янськ, Торецьк, смт Гостре, Півчнічне, Очеретине, Велика Новосілка, села Веселе, Олександропіль, Кам’янка, Архангельське, Ласточкине, Карлівка, Времівка.

Гатили окупанти з авіації, ракетних систем, “Градів” та артилерії”. Внаслідок чого є поранені, зруйновано та пошкоджено 11 житлових будинків, лікарня, дитячий садок, відділення пошти.

“Внаслідок обстрілів поранено жителів Вугледара, Красногорівки та Бахмута, де постраждали й двоє поліцейських. Російські війська продовжують знищувати Авдіївку, яка витримала дев’ять атак. Окупанти здійснили ракетний обстріл Торецька. Влучили у дошкільний заклад і лікарню, пошкодили щонайменше 5 осель. Слов’янськ і деокуповане Дробишеве зазнали ударів із ЗРК “С-300”. Пошкоджено будинки й поштове відділення, мирні мешканці не постраждали”, - розповіли в пресслужбі МВС.

Нагадаємо, що російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон, який нещодавно залишили. За даними міської влади, на території Херсонської територіальної громади лише за останні п'ять днів зафіксовано 63 обстріли.

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