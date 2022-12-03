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Окупанти за добу майже 30 разів атакували Херсонщину, є поранений — ОВА

Окупанти за добу майже 30 разів атакували Херсонщину, є поранений — ОВА

Фото: Associated Press

Російські загарбники продовжують тероризувати херсонців.

Російські окупанти за минулу добу 28 разів обстріляли територію Херсонщини. Під ворожим вогнем знову опинилися мирні населені пункти.

Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, війська РФ обстріляли житлові квартали Херсона. Через ворожі удари є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, загарбники поцілили в онкологічний диспансер.

"Минулої доби через обстріли російських окупантів поранення отримала 1 людина", - повідомив Янушевич.

Нагадаємо, пізно ввечері 2 грудня російські військові знову обстріляли Херсон. Пошкоджені електромережі, як наслідок місто залишилося без світла. Ремонтні бригади приступили до відновлення мереж.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Херсон та звільнені території області повертаються до нормального життя. Щотижня з'являється більше зв'язку, світла, газу. А 2 грудня у місті запрацювала трансляція українського телемарафону "Єдині новини".

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