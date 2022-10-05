Окупанти за добу накрили вогнем понад 20 населених пунктів - Генштаб

Російські окупанти за добу завдали ударів по більш ніж 20 населеним пунктам.

Окупанти за добу обстріляли понад 20 населених пунктів. Постраждали мирні люди та об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як стало відомо, від ударів окупантів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Соледар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли.

На Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Голишівське та Писарівка Сумської області. На Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна.

На Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Ківшарівка, Кам’янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Іванівка, Серебрянка, Спірне та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Зайцеве, Одрадівка, Нью-Йорк та Юр’ївка. На Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Нагадаємо, що Кремль завершив процедуру спроби анексії шляхом внесення поправок до Конституції Росії на підставі відповідного указу Путіна.

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