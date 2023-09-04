Окупанти за добу обстріляли 10 областей України: що відомо про наслідки атаки

​​Ніч проти 4 вересня у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації розповіли про ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку 4 вересня. Як минула ніч у областях України.

Чернігівщина

За добу – 9 обстрілів (52 вибухи). Ворог із мінометів обстрілював громади Новгород-Сіверського, Чернігівського та Корюківського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Путивльська та Дружбівська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 137 вибухів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Свеська, Великописарівська громади.

Білопільська громада: внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду.

Крім того, вчора зранку по околиці міста Ворожба Сумського району здійснено артилерійський обстріл (САУ) (6 вибухів), внаслідок чого пошкоджено чотири приватні житлові будинки та приміщення агропідприємства.

Дніпропетровщина

Під ранок Росія здійснила чергову атаку – 6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід". Є влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються. Попередньо – без загиблих та постраждалих.

Вчора вдень ворог спрямовував важку артилерію на Нікопольщину; випустив понад 20 снарядів. Поцілив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Минулося без жертв і постраждалих. Через обстріли сталося два займання. Горіла трава. Втім вогонь приборкали. Інші наслідки уточнюються.

Запорізька область

Під ударом – 30 населених пунктів області; надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.



За минулу добу зафіксовано 104 обстріли: ворог завдав ракетного удару по Верхній Терсі, з РСЗВ – по Червоному й Степовому, вдарив шістьма авіаснарядами по Оріхову, здійснив БПЛА-атаки по Щербакам, Чарівному, Ольгівському та П'ятихаткам. 88 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Павлівки, Затишшя, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст та сіл.

Внаслідок авіаційного удару по Оріхову поранення отримала 51-річна жінка. В результаті артобстрілу Малої Токмачки травмовано родину – 68-річну жінку та 71-річного чоловіка. Постраждалих доставлено в лікувальні установи.

Харківщина

Минулої ночі ворог обстріляв с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні. Жертв та постраждалих немає.

Минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Гатище, Бударки Чугуївського району, Вільхуватка Куп'янського району, Нескучне Харківського району.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне, Кислівка.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району зруйновано 2 приватні житлові будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу Куп'янська отримав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 59 років.

Луганщина

Білогорівка – під ударами авіації та артилерії. Також із різних артсистем окупантами обстріляне Невське. За добу противник здійснив 156 обстрілів (543 снаряд).

Донеччина

Минулої доби росіяни здійснили 1383 обстріли по лінії зіткнення: 617 – на Лиманському напрямку; 475 – на Соледарському; 291 – на Донецькому.

Під вогнем – 8 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, селище Північне, с. Вовченка, с. Диліївка, с. Новоукраїнка, с. Тихонівка, с. Урожайне.

Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, сільський будинок культури, непрацююча тягова підстанція. На Донеччині за добу: одна людина загинула, 5 – поранених.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони знищено російський розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня (невстановленого типу). Вчора ворог завдавав ударів по береговій смузі м. Очаків. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Вдень ворожих артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

Окупанти атакували ударними безпілотниками південь області. 17 дронів збили сили ППО. Внаслідок влучань у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів; вогонь ліквідовано.

Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 57 обстрілів (271 снаряд), з них по м. Херсон – 4 артилерійських обстріли (10 снарядів).

Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні.

Вчора окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина – 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і шпиталізовані до лікарні. Також поранень зазнали 37-річний місцевий житель та 29-річна жінка.

Ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З пораненнями до лікарні доставили 77-річного чоловіка. Всього за добу на Херсонщині одна людина загинула, ще 5 – дістали поранення (з них – 1 дитина).

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